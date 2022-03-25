Прага, 25 марта, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Министр обороны Чехии Яна Чернохова отменила запланированный ранее визит в Венгрию на встречу глав военных ведомств стран Вышеградской группы из-за отказа Будапешта поддержать эмбарго на российские энергоносители на фоне событий на Украине, сообщает 25 марта информагентство CTK.

Флаг Чехии

Напомним, Венгрия не поддержала инициативу стран ЕС ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России.

«Я всегда поддерживала Вышеградскую группу, и мне очень жаль, что сегодня для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови», — цитирует агентство заявление Черноховой.

Встреча министров обороны стран Вышеградской группы была запланирована на 30−31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Венгрии отвергли требование Украины разрешить поставки вооружений через венгерскую территорию.