Вашингтон, 25 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Глава Северного командования США Глен ВанХерк выразил озабоченность попытками России и Китая повлиять на латиноамериканский регион, предупредив Сенат о якобы большом количестве сотрудников российской разведки в Мексике. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Рене Магритт. Шпион. 1928

ВанХерк заверил сенаторов, что в именно в Мексике Россия имеет самую большую разведгруппу из всех, что она имеет в мире. Он также обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации и «сеянии поводов для разногласий», которые должны «подорвать основы американской демократии».

Глава Южного Командования армии США Лора Ричардсон, в свою очередь, заявила, что защита Панамского канала и Магелланова пролива является основной стратегической задачей южного направления, поскльку все интересы Китая направлены на усиление влияния в этих зонах.