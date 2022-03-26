26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложение помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества, чтобы в российских школах воспевали государственные символы, как это делают в США.

Елизавета Коробова, , 01:02 — REGNUM Заявление помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского о том, что в РФ необходимо ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Почему бы и нет. Считаю, что это правильно. Патриотизм нужно воспитывать», — считает Александр Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что это правильная практика, которую в обязательном порядке следует перенимать у Соединённых Штатов Америки.

«Гимн России нужно петь с утра. Вообще, кто из нас наизусть помнит слова гимна?» — интересуется Мухаммед М.

Некоторые комментаторы отмечают, что не только в США имеется такая традиция, ею активно пользовались в Советском Союзе.

«Мне 55, и что заложено в детстве — самое сильное! Я и сейчас помню: в школу рано вставала под звуки гимна. И помню слова того гимна! Своя история, своя идеология во славу своей страны, преподанная с детского садика — самые сильные вещи!» — поделилась своим мнением Маргарита О.

Часть людей полагает, что раз уж соседние б

Гимн Дарья Драй © ИА REGNUM

ывшие республики СССР воспевают государственные символы, то почему бы и в России не делать так же.

«Я жила в Казахстане и училась там в школе с первого по третий класс. Каждый раз перед уроком «Казахского языка» мы пели гимн, положа руку на сердце. Когда переехала в Россию, не понимала, почему здесь в школах так не делают», — отметила Анжелика Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что Мединский хочет перенять именно что западные традиции, что не может не вызывать вопросов, учитывая агрессию Запада, с которой столкнулась наша страна.

«Опять с Америки брать пример, господин Мединский? Чёрт подери, как же из вас выбить это рабское западное сознание?!» — возмущается Дмитрий М.

«А почему мы равняемся на США? Это что, пример хорошей страны? По-моему, это государство-убийца. Этот американский патриотизм — средство зомбирования населения. Потом эти зомби готовы верить во что угодно. Хоть в злых русских. Они потом пойдут убивать кого-нибудь просто так. Потому что государство приказало», — отмечает Алексей В.

Отдельные комментаторы отмечают, что лучше всего этим инструментом государственной пропаганды пользовались не кто-нибудь, а украинские бандеровцы.

«Мы пытаемся перенимать бандеровский опыт? Эти со своим флагом и гимном все свои мозги спалили. Это же просто безумие — когда из каждого утюга день за днём звучат гимн и пропаганда. Это не способствует строительству сильного и разумного государства», — уверен Михаил Л.

Нашлись и те, кто уверены, что патриотизм в российском обществе не должен насаждаться, он должен возникать сам собой, из любви к своей Родине.

«Я пел гимн пару раз в жизни, на флаг каждое утро не смотрел, постоянно был не согласен с внутренней политикой своего государства, но в итоге всё это западное вхожденчество России руками наших чиновников обернулось крахом. Моя позиция оказалась верной, и теперь власти следуют ей. Так что патриотизм рождается не из-за гимна и флага, а из любви к своей Родине, готовности идти против тренда на благо своей страны. Разумно и искренне», — поделился своим мнением Николай К.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 24 марта помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения в Москве о том, что в РФ необходимо ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США.