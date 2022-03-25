Сиэтл, США, 25 марта, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Amazon, ранее купившая кинокомпанию MGM, анонсировала первый проект франшизы «Джеймс Бонд». Об этом 26 марта сообщает журнал Variety.

Rameshng Джеймс Бонд

Компания объявила, что в производстве находится игровое шоу «Дорога к миллиону «(Road to a Million), премьера которого состоится на сайте онлайн-кинотеатра Amazon Prime. Участники проекта примут участие в соревновании, похожем на приключенческое реалити-шоу «Удивительная гонка».

Команды из двух человек будут путешествовать по миру, посещая места, которые каким-то образом связаны с фильмами о Джеймсе Бонде. Организаторы будут ставить перед участниками различные задачи. Призовой фонд составит 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн по текущему курсу).

Напомним, в марте 2022 года Amazon завершила процесс приобретения киностудии MGM и принадлежащей ей интеллектуальной собственности. Сумма сделки составила $8,5 млрд.