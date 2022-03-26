Ханты-Мансийск, , 00:01 — REGNUM В Югре зафиксированы факты незаконного начисления главами местного самоуправления самим себе премиальных и иных выплат. Об этом на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции заявил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, сообщает пресс-служба регионального департамента государственной гражданской службы и кадровой политики.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давайте примем окружной закон, распоряжение губернатора — что нужно — и установим единый порядок премирования для глав», — предложила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко в свою очередь предложил внедрить в электронной форме психологическое тестирование на склонность к коррупционным проявлениям кандидатов при формировании кадрового резерва органов власти ХМАО, а также для глав муниципалитетов и муниципальных служащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре средний размер взятки в 2022 году составил 260 тыс. рублей.

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