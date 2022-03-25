Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Саммит США и ещё десяти стран Азии, намеченный на конец марта, отложен, пишет 25 марта Politico.

Страны АСЕАН Sidney KH

По данным источников издания, встреча лидеров стран отложена на неопределённое время. Отмечается, что на ней американское руководство намеревалось показать свою «неизменную поддержку» региону Юго-Восточной Азии.

Добавим, что о планах перенести саммит азиатские издания сообщали несколько раньше.

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