Нур-Султан, 26 марта 2022, 01:05 — REGNUM Политический заключенный Ермек Тайчибеков заявил о своей поддержке президента России и проводимой им спецоперации. Об это 25 марта ИА REGNUM заявил сам Ермек Тайчибеков через своих доверенных лиц.

Ермек Тайчибеков
Ермек Тайчибеков
Цитата из видео. youtube.com

«За Россию. За Кремль. За Путина В. В за возвращение Украины и Казахстана в лоно России. Поддерживаю все действия министерства обороны Российской Федерации в проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил Тайчибеков.

Напомним, что Ермек Тайчибеков был приговорён Ауэзовским судом г. Алма-Аты к десяти годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ по обвинению в разжигании межнациональной розни. Вместе с тем Аскар Умаров, известный своими оскорбительными высказываниями в адрес русского населения Казахстана, получил в новом правительстве портфель министра информации.