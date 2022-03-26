Белград, , 01:10 — REGNUM Сербия организует для косовских сербов голосование на президентских и парламентских выборах 3 апреля на территории центральной Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 марта.

Александр Вучич Franz Johann Morgenbesser

По его словам, Белград не может сделать ничего другого в данной ситуации.

«Если сербы попытаются организовать выборы (на территории Косово и Метохии — ИА REGNUM), албанская полиция будет стрелять в них. В этом случае будут десятки и сотни погибших», — сказал Вучич в эфире телеканала РТС.

Напомним, что ранее Приштина, для того, чтобы организовать голосование на выборах для косовских сербов, потребовала от Белграда направить ей официальный запрос, в котором было бы указано, что сербское государство обращается к «косовскому государству».