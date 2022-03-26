26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:58 — REGNUM США готовы принять до 100 тысяч мигрантов с Украины, а также ввести новые санкции против российских физических и юридических лиц. Администрация главы Белого дома Джо Байдена обсуждает различные способы въезда в США для тех, кто покидает Украину, включая программу приема беженцев, а также иммиграционные и неиммиграционные визы. Ранее Штаты заявили, что в 2022 финансовом году они примут не более 125 тысяч беженцев. Данный лимит остается в силе, однако украинцы, въезжающие в страну не по программе беженцев, не будут отнесены к данной категории. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас мир смотрит, и многие иммигранты и беженцы смотрят, как мы относимся к Украине и украинским беженцам. С таким же энтузиазмом США стоит относиться ко всем беженцам», — отмечает hobosnail.

«Я осматривал остров Эллис, и тогда было ясно, что требованием для въезда в США является то, что вы будете продуктивным членом общества, а не иждивенцем. Я за помощь, но мы должны отдавать предпочтение людям, которые готовы честно работать и платить налоги», — считает Stevers952.

«Байден это серьезно? Он беспокоится о количестве легальных иммигрантов с Украины, но не заботится о тех, кто незаконно пересекает южную границу», — негодует vito2nd.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так много жизней потеряно, защищая и оберегая СВОБОДУ нашей любимой Родины. Что происходит с нашим якобы несокрушимым патриотизмом? Эти фальшивые политики, большие технологические компании, поддерживающие дезинформацию, и культура отмены должны быть искоренены. Но как?» — спрашивает pathos.

«Значит эта администрация примет только 100 000 украинских беженцев, когда через нашу южную границу проникают миллионы», — подчеркивает pdescot2018.

«Я не против того, чтобы помогать. Но если говорить прямо, мы не можем принять всех беженцев в мире. Попробуйте более практичный подход. Сотрудничайте с другими странами для размещения беженцев с полным намерением их репатриации», — советует hay6.

«Демпартия хочет впустить столько беженцев, чтобы никогда больше не проигрывать выборы. Мы должны придерживаться правил, сколько человек прибывает в год, и США не могут сами содержать всех бедных людей в мире или в странах к югу от нас», — указывает demslie1.

«Если украинцы в целом такие хорошие, то почему их страна потерпела крах??? Если бы они были такими хорошими, умными, честными и т. д. как народ, тогда бы они построили хорошую страну и им не пришлось бы бежать. Они все русские культурно, этнически, генетически, …и все коррумпированы», — предполагает NobodyLikesMe201.

Украинцы Цитата из м/ф «Как казаки невест выручали». реж Владимир Дахно. 1973. СССР

«Да ладно вам, всего 100 тысяч — это не так много. И они, вероятно, не будут ввозить в страну наркотики. И они, вероятно, не ожидают, что о них будут заботиться, если они не внесут значимого вклада в общество», — рассуждает d7602002.

«А скольких вы принимаете в своем доме? Вам просто придется доверять всему, что говорят вам ваши непроверенные «гости». И нести финансовую ответственность за всё, за что не платит правительство», — отвечает kareninl.a.

«Это просто пиар-трюк, чтобы хорошо выглядеть на мировой арене? Мы не можем принять всех. И как мы будем отдавать предпочтение одним, и запрещать въезд другим?» — интересуется art2021.

Напомним, ранее администрация Белого дома заявила о готовности выделить еще $50 млн для поддержки украинских беженцев через Всемирную продовольственную программу.