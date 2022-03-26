Москва, , 00:48 — REGNUM Будущее Казахстана — только с Россией. Об этом 25 марта ИА REGNUM заявил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня часто спрашивают, каким ты видишь Казахстан в будущем. Я отвечаю: рядом с Россией. Многие злятся и спрашивают — почему? Я отвечаю — потому что между медведем и драконом я выберу православных», — заявил адвокат.

Галым Нурпеисов Я агностик почти в исламе. И знаю, что пророк Мухаммед при пророческой миссии, когда было гонение, отправил своих последователей к эфиопской христианской общине. И они взяли под защиту первых мусульман. Россия сильна тем, что вобрала в себя все веры и культуры. Китай, южный сосед — язычники. Не хочу сказать о них плохо. Они молодцы. Но именно вера определяет жизненную позицию на выживание. Казахстан — многонациональная страна. Тут и евреи, и немцы, и корейцы, и дунгане, и уйгуры, и японцы, и арабы, и русские, и финны, и украинцы, и молдаване, и многие другие народы.

«Сила русского мира в том, что она может объединить в себя всё, и организовать всё в одно целое» — заключил адвокат.

Напомним, что вначале 2022 года в Казахстане вспыхнули беспорядки, подавленные при поддержке вооруженных сил ОДКБ.