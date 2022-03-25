Манагуа , , 23:32 — REGNUM Уголовный суд Манагуа вынес обвинительный приговор по делу генерального директора никарагуанской оппозиционной газеты La Prensa Хуана Чаморро и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

150 дней с тех пор, как помещения La Prensa были захвачены, а генеральный директор Хуан Лоренцо Холманн арестован. ДИКТАТУРА НЕ СМОЖЕТ СКРЫТЬ ПРАВДУ La Prensa

Расследование в отношении Чаморро касалось предполагаемого «отмывания денег», но его коллеги, а также Межамериканская ассоциация прессы IAPA уверены, что реальным поводом послужила оппозиционная деятельность газеты и регулярные выпады в сторону режима Даниэля Ортеги.

Ранее на неделе еще двое руководителей La Prensa Кристиана Чаморро и Педро Чаморро также были приговорены к восьми и девяти годам лишения свободы соответственно.

Президент IAPA Хорхе Канахуати выступил с заявлением, осуждающим «диктатуру Ортеги-Мурильо, использующую правосудие и вымышленные преступления для ареста тех, на кого было поставлено клеймо врага».

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