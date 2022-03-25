Белград, 26 марта, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Если народ Сербии на выборах 3 апреля окажет доверие нынешнему президенту Александру Вучичу, он в следующем мандате будет бороться за то, чтобы «Сербия получила лучшую цену на газ». Об этом Вучич заявил 25 марта в эфире телеканала РТС.

Predsednik.rs Александр Вучич

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"Я считаю важным бороться за нашу землю. Газа недостаточно, и мы должны вести переговоры с русскими. Европа хотела бы уменьшить зависимость от русского газа, но вопрос, возможно ли это. Поэтому для нас важно договориться с русскими», — — заявил Вучич.

Комментируя давление, с которым официальный Белград сталкивается по поводу актуальной ситуации на Украине, Вучич подчеркнул, что Сербия находится на европейском пути, но у неё есть традиционные друзья.

«Конечно, Сербия будет под большим давлением, так как проще надавить на Сербию, чем на какую-то более сильную страну. Также было проще бомбить Сербию, чем кого-то более сильного. Тут нет ничего нового, я этого и ожидал», — рассказал Вучич.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет озабоченности Сербии, возникшие в связи с решением РФ о переходе на оплату за экспорт газа в рублях.