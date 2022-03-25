Рим, , 23:12 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, об этом он сообщил журналистам 25 марта.

Драги отметил, что переговоры являются «важными», что Евросоюз «не находится в состоянии войны» с Россией, хочет мира и ищет его.

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Ранее Драги заявлял, что хочет видеть Украину в НАТО и считает правильными поставки оружия в эту страну. Действия России на Украине он называл «самой большой угрозой за многие десятилетия» и сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.