Екатеринбург, , 23:32 — REGNUM Тренировка по беспарашютному десантированию с вертолёта проведена росгвардейцами в Свердловской области, сообщили 25 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Беспарашютное десантирование Пресс-служба Уральского округа

В учениях участвовали военнослужащие подразделений специального назначения калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

Также в них участвовали лётчики отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа войск национальной гвардии. Мероприятие проходило под руководством опытных инструкторов.

Бойцы отработали «навыки десантирования простым и штурмовым методом, с низко зависшего над землёй вертолёта, а также по ходу его движения».

Добавим, что беспарашютное десантирование с вертолёта является важным элементом подготовки спецподразделений, предназначенным для повышения эффективности выполнения боевых задач в условиях сложной оперативной обстановки в труднодоступной местности.

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