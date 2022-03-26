26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 01:04 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил во время саммита НАТО, что желание Китая оставаться конкурентоспособным на мировом рынке возьмет вверх над желанием Пекина установить прочный союз с Россией и оказать помощь российскому лидеру Владимиру Путину во время специальной военной операции на Украине.

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай осознает, что его экономическое будущее связано с Западом больше, чем с Россией. И поэтому я надеюсь, он не станет этим заниматься», — сказал Байден журналистам, выступая на саммите НАТО в Брюсселе.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Эта чушь — для нашего собственного потребления. Большинство людей, с которыми я разговаривал в Китае, даже не знают, о чем говорит Байден, если только они не ищут его имя или не слышат его от людей, живущих за пределами Китая. Им действительно все равно, что мы думаем, потому что они знают, что мы просто полны горячего воздуха и долгов. У нас больше новостей о Китае, чем о нашей собственной стране, чтобы отвлечься от наших собственных геноцидных злодеяний, нарушений прав человека, массовых расстрелов, преступлений на почве ненависти, социального неравенства… и т. д. Несмотря на всю нашу риторику, США почти не упоминают в новостях внутренние проблемы — вот насколько мы важны. Эта пропаганда просто смехотворна», — подчеркивает Niels92.

«Конечно, ведь Китай настолько обеспокоен тем, что мы вдруг откажемся покупать их вещи. Я уверен, что Китай в полном ужасе от того, что Nike, Apple и NBA собираются вернуть миллиарды, которые они уже прикарманили. И да поможет им Бог, если они почувствуют на себе гнев всех этих о-о-очень гуманных голливудских элит, которые получили огромные лицензионные сделки для доступа на китайские рынки», — иронизирует truewest.

«Никто в администрации Байдена не имеет элементарного представления о том, как работает экономика», — считает paperpusher75.

«Джо должен поступить правильно. Сделайте то, что лучше для Америки. Снимите трубку и позвоните президенту Трампу за советом. Он единственный, кто может помочь вам разобраться в этих сложных геополитических проблемах… и помочь сделать Америку снова великой!» — восклицает nutsanyone.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лучше бы Байден вернул президентство Трампу и признался, что победил обманом!» — предлагает truthhurtslibs235.

«США, ЕС, Япония и Южная Корея составляют более 50% огромного экспортного рынка Китая. Это огромный рычаг влияния и возможность разрушить их экономику, если у нас когда-нибудь хватит смелости сделать что-то для этого», — уверен Steve76020.

«США за счет санкций отправили рубль в реанимацию и грозят китайскому юаню», — размышляет SmallsSnail.

«Байден не принимал правильных внешнеполитических решений уже более 40 лет. Так что Китаю нечего бояться», — скептичен 1average_joe.

Путаница Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотя Байден и не нравится большинству здесь присутствующих, он прав. Китай по-прежнему нуждается в США и Западе больше, чем в России, ВВП которой через несколько лет будет размером с Бангладеш. Си просто нужно создать видимость того, что он делает что-то для России, в то время как на самом деле он не делает ничего существенного. Обратите внимание, как Китай до сих пор придерживается санкций, но нет никаких доказательств масштабной экономической или военной помощи России? Китай поднимается и в основном хочет стабильности и статус-кво, а не развязывания младшим партнером бессмысленной войны, которая приведет к санкциям для всех», — размышляет livingthedream.63.

Напомним, накануне США убрали из списка запрета на китайский импорт 352 товара. Решение о восстановлении торговых отношений охватит широкий спектр китайского импорта на общую сумму $370 млрд.

Пресс-секретарь министерства торговли Китая одобрила данное решение и заявила, что оно поможет нормализации торговых потоков и восстановлению здоровых двусторонних торговых отношений.