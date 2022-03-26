Москва, , 00:31 — REGNUM Украинцы России поддерживают президента России Владимира Путина и проведение спецоперации. Об этом 25 марта ИА REGNUM заявил член правления Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России», политолог Петр Коломец.

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«Мы поддерживаем проведение спецоперации. Убежден, что большинство граждан России украинского происхождения её не только поддерживает, но, как и мы, очень долго ожидало её начала», — заявил политолог.

Политолог подчеркнул, что ФНКА «Украинцы России» приложит все усилия для оказания помощи жителям ДНР и освобождённых территорий.

«Там не просто наши родственники, там наше сердце», — заявил Коломец.

В настоящее время партнёры ФНКА «Украинцы России» передали в качестве гуманитарной помощи тонну риса, она доставлена для временного хранения в здание ФГБУ «Дом народов России».

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.