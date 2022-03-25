Миллеровский район, Ростовская область, 25 марта 2022, 23:06 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии.

Электронная микрофотография вируса бешенства
Электронная микрофотография вируса бешенства

Согласно документу об отмене карантина, все мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства на территории Криворожского сельского поселения выполнены. Вновь разрешается перемещать, ввозить и вывозить животных на территориях хуторов Спартак и Криничный.

Случай особо опасного заболевания был зарегистрирован в Криворожском сельском поселении на хуторе Спартак в декабре 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что в приграничных районах Ростовской области донские ветеринары усилили профилактику бешенства и африканской чумы свиней.