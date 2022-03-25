Миллеровский район, Ростовская область, 25 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Миллеровском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии.

Электронная микрофотография вируса бешенства

Согласно документу об отмене карантина, все мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства на территории Криворожского сельского поселения выполнены. Вновь разрешается перемещать, ввозить и вывозить животных на территориях хуторов Спартак и Криничный.

Случай особо опасного заболевания был зарегистрирован в Криворожском сельском поселении на хуторе Спартак в декабре 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что в приграничных районах Ростовской области донские ветеринары усилили профилактику бешенства и африканской чумы свиней.