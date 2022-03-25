Сантьяго, 25 марта, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Конституционный конвент Чили принял предложение определить страну как «многонациональное государство», признающее самоуправление коренных народов, в новой конституции. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

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Соответствующие статьи в настоящее время находятся на стадии разработки. Согласно новой структуре, коренные народы получат право на «полное осуществление своих коллективных прав», в том числе на самоуправление и признание земель.

Правительство планирует закончить разработку новой конституции и вынести ее на референдум к июню 2022 года.