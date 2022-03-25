Мадрид, , 23:02 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» планирует подписать 24-летнего центрфорварда миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, если не сможет оформить трансфер атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

Как сообщает издание La Repubblica, в переходе Лаутаро Мартинеса заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала отказался продлевать контракт с «Ювентусом» и покинет туринский клуб в летнее трансферное окно.