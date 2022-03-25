Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 23:00 — ИА Регнум. В северных районах Ростовской области в ночь на 26 марта ожидается мороз до — 7 градусов, днём — сильный ветер. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах Ростовской области 26 марта ожидается небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Скорость ветра ночью составит 5−10 метров в секунду, днём — 7−12 метров в секунду, местами в северных районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью столбики уличных термометров опустятся до −4…+1 градуса, по северу — до — 7 градусов. Днём ожидается +5…+10 градусов, по северу и западу — до +14 градусов.