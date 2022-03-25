Скопье, 25 марта 2022, 23:14 — REGNUM В таможенном управлении Северной Македонии 25 марта сообщили о том, что для приоритетного осмотра товаров из стран, участвующих в инициативе Open Balkan, была выделена отдельная полоса. Об этом сообщает македонское албаноязычное СМИ Telegrafi Maqedoni.

Куманово, Северная Македония
Куманово, Северная Македония
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Выделенной полосой смогут пользоваться авторизированные экономические операторы из Северной Македонии, Сербии и Албании. Также в таможенной службе напомнили о работе зеленых коридоров для пропуска товаров из приоритетного списка соглашения о ЦЕФТА.

Для пользования выделенной полосой необходима специальная маркировка автомобилей.

Напомним, Open Balkan — инициатива по устранению препятствий для движения людей, товаров и капитала на Западных Балканах, к которой присоединились пока лишь три страны.

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