Рим, , 22:58 — REGNUM 44% граждан Италии считают, что страна не должна направлять оружие на Украину, таковы опубликованные 25 марта итоги опроса EMG.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Противоположной позиции придерживаются 37% граждан. 19% респондентов предпочли не высказываться.

Отмечается, что больше всего противников отправки оружия — среди избирателей партии Сильвио Берлускони, больше всего сторонников — среди избирателей леволиберальных партий.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.