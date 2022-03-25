Ереван, 25 марта, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился по телефону к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает 25 марта пресс-служба правительства Армении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алиев и Пашинян

По утверждению пресс-службы, Пашинян «поднял вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции».

«Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации», — отмечено в сообщении.

Напомним, 24 марта власти Нагорно-Карабахской республики заявили о наступлении вооруженных сил Азербайджана в районе села Парух Аскеранского района.

В НКР отметили, что представители Армии обороны Карабаха и российского миротворческого контингента «пытаются путем переговоров пресечь дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции».

Азербайджанская сторона отрицает сам факт каких-либо инцидентов.