Нью-Йорк, США, 25 марта 2022, 22:57 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Hulu назвал дату премьеры второго сезона сериала «Убийства в одном здании» в жанре детективной комедии. Об этом 25 марта сообщает портал We Got This Covered.
Первый эпизод продолжения поклонники шоу смогут увидеть 28 июня 2022 года. Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин вернутся к своим ролям. Сюжет сериала рассказывает о трёх живущих по соседству людях, которые обнаруживают, что в их доме произошло убийство.
Для справки: премьера первого сезона состоялась на сайте Hulu 31 августа 2021 года. Стив Мартин выступает в качестве шоураннера (главного продюсера) проекта, эту должность также занимает Джон Роберт Хоффман.
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