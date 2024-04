Нью-Йорк, США, 25 марта, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Hulu назвал дату премьеры второго сезона сериала «Убийства в одном здании» в жанре детективной комедии. Об этом 25 марта сообщает портал We Got This Covered.

Первый эпизод продолжения поклонники шоу смогут увидеть 28 июня 2022 года. Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин вернутся к своим ролям. Сюжет сериала рассказывает о трёх живущих по соседству людях, которые обнаруживают, что в их доме произошло убийство.

Для справки: премьера первого сезона состоялась на сайте Hulu 31 августа 2021 года. Стив Мартин выступает в качестве шоураннера (главного продюсера) проекта, эту должность также занимает Джон Роберт Хоффман.