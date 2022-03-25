Москва, 26 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Актёр Андрей Ургант, являющийся родным отцом телеведущего Ивана Урганта, ответил на различные слухи о сыне. Соответствующее высказывание появилось на сайте «Комсомольской правды» 25 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили?» — заявил актёр. Также Андрей Ургант отметил, что информацией о дате возобновления телепрограммы «Вечерний Ургант» обладает лишь руководство Первого канала.

Ранее стало известно о том, что передача «Вечерний Ургант» пропала из сетки вещания, а Иван Ургант покинул территорию России. Позднее телеведущий заявил, что уехал в отпуск и в ближайшее время вернётся на родину.