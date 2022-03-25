Рим, , 22:54 — REGNUM Относительное большинство (37,4%) граждан Италии поддерживают Владимира Зеленского, считая его «обычным политиком, оказавшимся в экстремальных обстоятельствах», таковы опубликованные 25 марта итоги опроса Termometro Politico.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще 12,6% респондентов считают Зеленского «исключительным лидером», 19% — лидером недемократическим, которому они не симпатизируют.

22,8% граждан полагают, что Зеленский — «американская пешка», с помощью которой Вашингтон продвигает свои интересы. 7,7% респондентов предпочли не высказывать своего мнения.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.