Вологда, , 22:54 — REGNUM Во всех муниципалитетах Вологодчины будут проводится ярмарки с бесплатными торговыми местами, сообщает региональное правительство.

Ярмарка в Марьино Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы начинаем во всех населенных пунктах, районных центрах еженедельные ярмарки для торговли избытками продукции фермерских хозяйств, частных хозяйств. Предоставление торговых мест должно быть бесплатным, чтобы не было торговой наценки. Мы должны дать вологжанам возможность покупать продукты собственного производства, настоящих вологодских продуктов без торговой наценки, по минимальной цене во всех муниципалитетах», — заявил губернатор области Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти приняли пакет мер для поддержки экспортёров.