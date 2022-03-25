Саранск, 25 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В Универсальном зале «Саранск Арена» 25 марта открылся «Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках» — всероссийские соревнования с участием сильнейших фигуристов страны.

Пресс-служба правительства Мордовии Зрители Кубка Первого канала

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Решение о проведении Кубка в эти дни были принято после того, как стало известно, что ISU (Международный союз конькобежцев) запретил участие российских спортсменов в чемпионате мира в Монпелье.

Гостей и участников состязаний приветствовал глава Мордовии Артем Здунов, подчеркнув, что Кубок — это событие мирового уровня.

«Желаю спортсменам успехов, и пусть победит сильнейший!» — заявил глава республики.

На ледовую арену в Саранске выйдут в общей сложности 94 спортсмена, включая участников недавней Олимпиады в Пекине — это Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и другие.

Поддержать воспитанников в Мордовию приехали знаменитые тренеры — Александр Свинин, Алексей Мишин, Ирина Жук, Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Александр Жулин, Евгений Плющенко.

Все соревнования в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала.

Уже завтра, 26 марта, мужчины, женщины и пары представят короткую программу, в воскресенье, 27 марта спортсмены выйдут на лед с произвольным танцем.

ИА REGNUM напоминает, турнир проходит в непривычном формате, фигуристы поделены на команды, в которые входят и женщины, и мужчины, и пары. 25 марта уже прошел прыжковый турнир.