Ясиноватая, ДНР, , 22:48 — REGNUM Город Ясиноватая (ДНР) подвергся вечером 25 марта обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

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Обстрел из артиллерийского орудия калибра 122 мм зафиксирован в 16:20 мск. Со стороны населённого пункта Авдеевка ВСУ выпустили четыре снаряда.

До этого, в 14:25 мск, ВСУ из Авдеевки выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 мм.

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