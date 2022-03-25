Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Инди-студия MystiveDev выпустила демонстрационную версию игры Mirror Forge, которая будет выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов). Информация была опубликована 25 марта на странице проекта в сервисе Steam.

Ужас. Кровь cocoparisienne

Автор портала Screen Rant Лара Джексон предположила, что игра может прийтись по вкусу тем геймерам, которые являются большими поклонниками серии Silent Hill. Она отметила, что фанаты популярной хоррор-франшизы должны заметить в трейлере Mirror Forge, множество отсылок к Silent Hill.

Для справки: релиз Mirror Forge состоится 30 сентября 2022 года. Отметим, что это дебютный проект студии MystiveDev, разработчики позиционируют игру как «психологический хоррор от первого лица», который предложит геймерам «бродить между реальностями», в которых есть «страх, безумие и механизмы».

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