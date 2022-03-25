Вышла демоверсия игры Mirror Forge, похожей на Silent Hill — видео
Вашингтон, 25 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Инди-студия MystiveDev выпустила демонстрационную версию игры Mirror Forge, которая будет выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов). Информация была опубликована 25 марта на странице проекта в сервисе Steam.
Автор портала Screen Rant Лара Джексон предположила, что игра может прийтись по вкусу тем геймерам, которые являются большими поклонниками серии Silent Hill. Она отметила, что фанаты популярной хоррор-франшизы должны заметить в трейлере Mirror Forge, множество отсылок к Silent Hill.
Для справки: релиз Mirror Forge состоится 30 сентября 2022 года. Отметим, что это дебютный проект студии MystiveDev, разработчики позиционируют игру как «психологический хоррор от первого лица», который предложит геймерам «бродить между реальностями», в которых есть «страх, безумие и механизмы».