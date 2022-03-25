Рим, 25 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Апелляционный суд Неаполя отклонил ходатайство об экстрадиции в Россию гражданина Украины Евгения Лавренчука, передают местные СМИ 25 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В мотивировочной части решения сказано, что Лавренчук «объявил себя противником президента России» и что в текущих обстоятельствах нельзя быть уверенным, что на территории России все его права будут обеспечены.

Ранее правоохранители задержали Лавренчука в Италии по запросу России.

Российское правосудие подозревает Лавренчука в совершении мошенничества в крупном размере.