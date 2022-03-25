Приштина, 25 марта 2022, 22:49 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 25 марта провел в Брюсселе встречу с заместителем премьер-министра и главой переговорной делегации Косово Бесником Бислими.
На своей странице в социальной сети Twitter политик поблагодарил Бислими за визит, но назвал переговоры по диалогу с Сербией сложными. Тем не менее, Лайчак отметил конструктивность позиции косовской стороны.
Европейский переговорщик отметил, что личная встреча президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром Косово Альбином Курти будет возможна только если лидеры продемонстрируют готовность о чем-то договориться.
Напомним, 25 марта на севере Косово прошли протесты из-за приостановления в должности судьи-сербки Лильяны Стефанович в Северной Митровице.
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