Приштина, Сербия, 25 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 25 марта провел в Брюсселе встречу с заместителем премьер-министра и главой переговорной делегации Косово Бесником Бислими.

EU2016 SK Мирослав Лайчак

На своей странице в социальной сети Twitter политик поблагодарил Бислими за визит, но назвал переговоры по диалогу с Сербией сложными. Тем не менее, Лайчак отметил конструктивность позиции косовской стороны.

Европейский переговорщик отметил, что личная встреча президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром Косово Альбином Курти будет возможна только если лидеры продемонстрируют готовность о чем-то договориться.

Напомним, 25 марта на севере Косово прошли протесты из-за приостановления в должности судьи-сербки Лильяны Стефанович в Северной Митровице.