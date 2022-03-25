Монтевидео, , 22:56 — REGNUM Бывший президент Уругвая Хосе Мухико выступил 24 марта против спорного «Закона о срочном рассмотрении», отмена которого вынесена на референдум 27 марта. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Флаг Уругвая Alex Proimos

Мухико назвал закон опорой «многоцветной правящей коалиции» с «аристократическим тоном и казарменным подходом», что идет на пользу государству и народу, поскольку «свобода начнется только тогда, когда будут решены основные вопросы».

135 статей закона позволяли парламенту в срочном порядке рассматривать и принимать инициативы исполнительной власти, что вызвало недовольство среди населения и оппозиции, поскольку закон существенно увеличивал полномочия полиции. Референдум по вопросу о его отмене назначен на 27 марта.

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