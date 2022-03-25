Париж, 25 марта 2022, 22:42 — REGNUM Франция, Турция и Греция хотели бы провести гуманитарную операцию в Мариуполе, заявил 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, он планирует обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию, о которой у меня будет возможность поговорить с Путиным в ближайшие часы», — рассказал Макрон журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, Мариуполь полностью окружен войсками России и ДНР. Население города удерживают в заложниках украинские нацисты, прикрываясь им как живым щитом. На сегодняшний день продолжается зачистка города от украинских боевиков.
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