Париж, , 22:42 — REGNUM Франция, Турция и Греция хотели бы провести гуманитарную операцию в Мариуполе, заявил 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, он планирует обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию, о которой у меня будет возможность поговорить с Путиным в ближайшие часы», — рассказал Макрон журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Мариуполь полностью окружен войсками России и ДНР. Население города удерживают в заложниках украинские нацисты, прикрываясь им как живым щитом. На сегодняшний день продолжается зачистка города от украинских боевиков.

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