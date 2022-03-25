Вашингтон, 25 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Фанаты заметили важную деталь в сцене, которая была удалена из кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза и которую недавно выложила в сеть кинокомпания Warner Bros. Об этом 25 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Поклонники кинокомикса обратили внимание, что когда Бэтмен (Роберт Паттинсон) передаёт Джокеру (Барри Кеоган) папку с документами о Загадочнике (Пол Дано), то можно заметить, что бумаги в ней соединены металлическими скрепками. Однако когда Джокер возвращает супергерою папку, то скрепок в ней уже нет.

Издание напомнило, что этот же приём был показан в фильме «Молчание ягнят»: в одной из сцен герой Энтони Хопкинса таким же образом получает авторучку из рук доктора Фредерика Чилтона (Энтони Хилд), которую использует как инструмент для побега. Таким образом, фанаты предположили, что удалённая сцена намекает на то, что Джокер совершит побег.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джеффри Райт, исполнивший в «Бэтмене» роль комиссара Джеймса Гордона, пришёл в восторг от постера кинокомикса, который нарисовал один из фанатов. Он отметил, что художнику стоит работать в кинокомпании Warner Bros.