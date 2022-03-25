Бамако, , 22:31 — REGNUM Сборная Мали в матче третьего раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, потерпела поражение от сборной Туниса со счетом 0:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Туниса Pixabay.com

Единственный мяч на 36-й минуте встречи в свои ворота забил 21-летний защитник «Стандарта» Мусса Сиссако. Через четыре минуты Сиссако получил прямую красную карточку и покинул поле.

Статистика матча (Мали/Тунис)

Удары 5/2

Удары в створ 0/1

Владение 54%/46%

Угловые 7/4

Стартовые составы команд:

Мали: Мункоро, Траоре (Думбия, 83'), Сиссако, Куяте, Айдара, Хайдара, Дукуре (Фофана, 46'), Биссума, Доргелес (Дженепо, 46'), Диаби (Гуиндо, 90'), Коне (Траоре, 46').

Тунис: Бен Саид, Дрэгер, Гандри, Талби, Малул, Лэйду, Шалали, Бен Ромдане, Слити (Бен Уаннес, 85'), Жазири (Хенисси, 65'), Мсакни (Бен Слиман, 85').