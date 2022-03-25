Киев, , 23:56 — REGNUM Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) может продолжить выступать в России на частных мероприятиях. Информацию об этом сообщил менеджер музыканта Кирилл Фельдман.

Макс Барских Скриншот с YouTube

«В принципе, можно было бы организовать. Но опять же мы должны понимать, что это за люди», — заявил Фельдман. Высказывание менеджера вызвало волну критики со стороны пользователей интернета.

Ранее Макс Барских рассказал о том, что прекращает концертную деятельность на территории России. Причиной для подобного решения артиста стало проведение спецоперации на территории Украины.

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