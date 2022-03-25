Киев, 25 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) может продолжить выступать в России на частных мероприятиях. Информацию об этом сообщил менеджер музыканта Кирилл Фельдман.

Скриншот с YouTube Макс Барских

«В принципе, можно было бы организовать. Но опять же мы должны понимать, что это за люди», — заявил Фельдман. Высказывание менеджера вызвало волну критики со стороны пользователей интернета.

Ранее Макс Барских рассказал о том, что прекращает концертную деятельность на территории России. Причиной для подобного решения артиста стало проведение спецоперации на территории Украины.