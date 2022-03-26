Москва, , 00:22 — REGNUM В России активно собирают гуманитарную помощь для Донецкой Народной Республики и жителей освобожденных от Украины территорий. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько.

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В сборе, организации логистики и доставке гуманитарной помощи приняли участие лидеры федеральных национально-культурных автономий и этнических общественных организаций. Существенную роль в организации сбора сыграли государственные структуры — Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» и их руководители — Игорь Баринов и Андрей Березин.

Всего было собрано около 200 тонн гуманитарной помощи, она сконцентрирована в Краснодарском крае на складе. В здании «Дома народов России» организациями было собрано полтонны гуманитарной помощи, которая была отправлена автотранспортом в Донецк.