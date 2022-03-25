Тюмень, 25 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. В тюменском селе Нижня Тавда введён карантин по бешенствую животных. Об этом сообщается в постановлении губернатора Тюменской области Александра Моора, опубликованном на портале правовой информации.

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﻿Карантин установлен на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ одного из личных подсобных хозяйств, а также в радиусе километра от него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бешеный волк напал на жительницу станицы Краснодонецкой в Ростовской области и укусил её.