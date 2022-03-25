Анкара, , 22:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 25 марта канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине и переговоры Киева с Москвой.

«Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с другими лидерами своей активной и принципиальной позицией и эффективными дипломатическими усилиями, проводимыми Турцией», — указано в сообщении.

В свою очередь. Зеленский рассказал, что обсуждалась угроза мирового продовольственного кризиса и способы его предотвращения.

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