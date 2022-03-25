Луганск, , 22:13 — REGNUM Казачьи подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают эвакуацию мирных жителей города Попасная, которые нашли убежище от обстрелов со стороны ВСУ в подвалах. Казакам удалось вывезти в безопасное место ещё пятерых мирных жителей, в том числе годовалого ребёнка.

Последствия обстрела. Донбасс Sledcom.ru

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Ситуация в Попасной остаётся очень сложной. Украинские силовики обстреливают хаотично — по всем мирным жителям ведётся огонь из крупнокалиберной артиллерии, минометов. Долгое время люди не выходят из убежищ, находясь без связи, воды, света и газа.

Люди не скрывают слёз. Они боятся за свою жизнь, переживают за родственников.

«Спасибо, что приютили, накормили. Я сама с интерната, одна осталась, никого нема. Родственники — дети — у меня на той стороне живут. Они со Стаханова (город в ЛНР. — прим. ИА REGNUM), микрорайон Молодежный. Но дети уехали давно, они в Москве. <…> Казаки первые зашли, а потом зашли россияне. <…> Националисты говорили, что если мы будем отступать, то вашу Попасную в пепел разнесем. Так оно и есть. Мы рады, что вы пришли», — обратилась женщина к луганским казакам.

Мирных граждан вывезли в безопасное место. Всем эвакуированным оказана медицинская и гуманитарная помощь.

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