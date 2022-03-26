Белград, 26 марта 2022, 01:00 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии и бывший министр обороны Сербии Александр Вулин 24 марта назвал отставку сербской судьи Лильяны Стефанович после ее встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде первым шагом к войне между Косово и Сербией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово назвали заявление Вулина угрозой войны и отметили, что приостановление полномочий Стефанович не связано с поездкой в Белград.
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