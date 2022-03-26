Белград, , 01:00 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии и бывший министр обороны Сербии Александр Вулин 24 марта назвал отставку сербской судьи Лильяны Стефанович после ее встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде первым шагом к войне между Косово и Сербией.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

Альбин Курти — премьер-министр Косово), отравленной ненавистью. Чтобы не произошло в ближайшие дни, очевидно, что Сербия сделала все для сохранения мира и вся ответственность за сохранение региональной стабильности лежит на ЕС, КФОР и Курти. Александр Вулин Это первый шаг к вовлечению Сербии в вооруженные конфликты в Косово, которые готовят албанцы. Если Европейский союз, спонсор Брюссельских соглашений, не устроит встречу в Брюсселе и не предотвратит проявления насилия в отношении косовских сербов, то мы с уверенностью скажем, что нападение вышло не из головы Курти (— премьер-министр Косово), отравленной ненавистью. Чтобы не произошло в ближайшие дни, очевидно, что Сербия сделала все для сохранения мира и вся ответственность за сохранение региональной стабильности лежит на ЕС, КФОР и Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово назвали заявление Вулина угрозой войны и отметили, что приостановление полномочий Стефанович не связано с поездкой в Белград.

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