Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Часть обещанной Соединёнными Штатами Украине военной помощи (пакет в размере $800 млн) доставлена, сообщили 25 марта в Пентагоне.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным американского ведомства, на Украину 25 марта «прибыл ещё один рейс», а ещё три рейса ожидаются в ближайшие три дня.

Напомним, в середине марта американский президент Джо Байден объявил в о том, что США выделяют Украине дополнительно $800 млн в помощь в сфере безопасности.

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