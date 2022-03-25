Осло, 25 марта, 2022, 22:11 — ИА Регнум. 25 марта в Осло на стадионе «Уллевол» сборная Норвегии по футболу в рамках товарищеской встречи одержала уверенную победу над сборной Словакии со счетом 2:0.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Забитыми мячами в составе хозяев отметились 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (77' Кристиан Торстведт) и 23-летний центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор (80' Матс Меллер Дэли).

Желтые карточки получили Матиас Норманн, Лукаш Гараслин, Мартин Эдегор и Милан Шкриниар. Матч обслуживала финская бригада арбитров во главе с Маттиасом Гестраниусом. Ассистенты главного судьи — Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Резервный арбитр — Оскари Хямяляйнен.

Статистика матча (Норвегия/Словакия)

Удары 21/4

Удары в створ 10/2

Владение 51%/49%

Угловые 5/2

Нарушения 22/17

Составы команд:

Норвегия: Нюланд, Эстигор, Бьеркан (Райерсон, 81'), Ханче-Ольсен, Педерсен, Норманн (Торстведт, 71'), Берге (Аурснес, 71'), Эдегор, Эльюнусси, Серлот (Дэли, 71'), Холанд (Бериша, 81').

Словакия: Родак, Косчельник (Секулич, 46'), Вальент, Шкриниар, Ганцко, Дуда (Стрелец, 68'), Суслов (Регали, 35'), Грошовски (Беро, 67'), Гараслин (Йирка, 83'), Лоботка (Герц, 84'), Альмаси.