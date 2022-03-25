Вашингтон, 25 марта, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Моддер (разработчик модификаций к видеоиграм) выпустил дополнение к Fallout: New Vegas, которое добавляет в ролевую экшн-игру систему сообщений как в Elden Ring. Об этом 25 марта сообщает журнал PC Gamer.

Fallout

Автором мода Building Bridges является пользователь портала Nexus Mods Tomminfinite. Его дополнение добавляет в Fallout: New Vegas функцию, благодаря которой геймеры могут оставлять в мире Fallout: New Vegas сообщения, которые могут найти другие игроки. Скачать модификацию можно на странице проекта.

Напомним, релиз Fallout: New Vegas состоялся более 11 лет назад — 19 октября 2010 года, однако игра до сих пор популярна в среде фанатов вселенной Fallout. Ранее ИА REGNUM сообщило, что одному игроку Elden Ring удалось победить двух сложных боссов при помощи хитрости.